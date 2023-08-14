Система «Антифрод» выявила почти 400 млн мошеннических звонков

Роскомнадзор предотвратил 391,3 млн звонков с подменных номеров. Все попытки мошенников дозвониться до абонентов были заблокированы.

В июле 2023 года числа звонков с подменных номеров выросло до 72,9 млн, или на 21% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сказано в телеграм-канале Роскомнадзора.

Всего с декабря 2022 года система «Антифрод» предотвратила 391,3 млн звонков мошенников.

В среднем мошенническая атака на абонента длится около трех минут. А недавно «Билайн» зафиксировал самую долгую атаку за все время наблюдений: мошенник пытался дозвониться до абонента в течение почти трех часов и за это время совершил 1430 попыток вызовов, — говорится в сообщении.

К системе подключились «Мегафон», МТС, «Билайн» и Tele2.