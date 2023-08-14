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Автоматизация учета

Лучшие лайфхаки для бухгалтеров по экономии на ПО

Как бухгалтеру сэкономить время и силы, а главное на рутинной работе, которую можно автоматизировать. И при этом не разорить директора.
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Про все самые крутые лайфхаки вы узнаете на нашем вебинаре 22 августа 2023, в 11:00 по мск ИТС: лайфхаки для бухгалтеров по экономии на ПО.

Спикер вебинара Володина Марина Александровна, руководитель отдела сопровождения клиентов компании 1С: ВДГБ расскажет про:

  1. Влияние нелицензионного ПО на бизнес

  2. Финансовые риски при использовании нелицензионного ПО или ПО без ИТС

  3. Экономия ресурсов бухгалтера на рутинной работе, которую можно автоматизировать

  4. Как всегда иметь актуальную информацию о благонадежности своих контрагентов. Как обезопасить компанию здесь и сейчас.

  5. Как экономить на отправке оригиналов документов. Как избавиться от ожидания подписанных отгрузочных документов почтой РФ

  6. Как оперативно узнать, какие изменения в законодательстве прошли и каким образом это отразить в программе 1С.

После вебинара вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на вебинаре и являетесь обладателем новых знаний.

Записаться на вебинар можно абсолютно бесплатно!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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