Лучшие лайфхаки для бухгалтеров по экономии на ПО

Как бухгалтеру сэкономить время и силы, а главное на рутинной работе, которую можно автоматизировать. И при этом не разорить директора.

Про все самые крутые лайфхаки вы узнаете на нашем вебинаре 22 августа 2023, в 11:00 по мск ИТС: лайфхаки для бухгалтеров по экономии на ПО.

Спикер вебинара Володина Марина Александровна, руководитель отдела сопровождения клиентов компании 1С: ВДГБ расскажет про:

Влияние нелицензионного ПО на бизнес Финансовые риски при использовании нелицензионного ПО или ПО без ИТС Экономия ресурсов бухгалтера на рутинной работе, которую можно автоматизировать Как всегда иметь актуальную информацию о благонадежности своих контрагентов. Как обезопасить компанию здесь и сейчас. Как экономить на отправке оригиналов документов. Как избавиться от ожидания подписанных отгрузочных документов почтой РФ Как оперативно узнать, какие изменения в законодательстве прошли и каким образом это отразить в программе 1С.

После вебинара вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на вебинаре и являетесь обладателем новых знаний.