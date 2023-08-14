Лучшие лайфхаки для бухгалтеров по экономии на ПО

Про все самые крутые лайфхаки вы узнаете на нашем вебинаре 22 августа 2023, в 11:00 по мск ИТС: лайфхаки для бухгалтеров по экономии на ПО.
Спикер вебинара Володина Марина Александровна, руководитель отдела сопровождения клиентов компании 1С: ВДГБ расскажет про:
Влияние нелицензионного ПО на бизнес
Финансовые риски при использовании нелицензионного ПО или ПО без ИТС
Экономия ресурсов бухгалтера на рутинной работе, которую можно автоматизировать
Как всегда иметь актуальную информацию о благонадежности своих контрагентов. Как обезопасить компанию здесь и сейчас.
Как экономить на отправке оригиналов документов. Как избавиться от ожидания подписанных отгрузочных документов почтой РФ
Как оперативно узнать, какие изменения в законодательстве прошли и каким образом это отразить в программе 1С.
После вебинара вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на вебинаре и являетесь обладателем новых знаний.
Записаться на вебинар можно абсолютно бесплатно!
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