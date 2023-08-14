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Маркетплейсы

Геймификация принесла «МегаМаркету» от «Сбера» 23% подписчиков за полгода

Маркетплейс запустил игры в сообществах «ВКонтакте» и привлек 65 тысяч новых подписчиков.
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С декабря 2022 года «МегаМаркет» в социальных сетях запускает игры, с помощью которых привлекает новых пользователей, повышает лояльность и узнаваемость бренда, а также поддерживает партнеров и повышает им продажи. Об этом пишет портал «New Retail».

Перед маркетплейсом стояла задача – в сжатые сроки нарастить базу активных подписчиков, и одновременно повысить вовлеченность уже имеющейся аудитории. Для ее решения в сообществах компании были запущены игры, которые, благодаря простым механикам и призам, привели к значительному росту активной базы, — сказала руководитель отдела по работе с социальными медиа в «МегаМаркет» Дарья Ли.

За полгода маркетплейс привлек 65 тыс. новых подписчиков или 23% от существующей базы.

Пользователям предлагаю сыграть в игру для развития внимания и памяти. За каждую верно сложенную пару карточек можно получить монеты, которые затем меняются на промокоды с разными номиналами. Чем больше монет, тем больше скидка на маркетплейсе.

В игре участвовали 182 тыс. человек. «СберМаркет» собирается перезапустить «МегаИгру» в октябре 2023 года.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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