Виноделам продлят повышенный налоговый вычет до 2026 года

Налоговый вычет по акцизу производители вина должны реинвестировать в собственное производство и в увеличение виноградников.

Владимир Путин поручил продлить до 2026 года повышенный налоговый вычет по акцизу для виноделов. Об этом сказано на сайте Кремля.

Повышенный налоговый вычет по акцизу положен тем предприятиям, которые используют виноград для производства спиртных напитков по технологии полного цикла.

Важно условие – вычет нужно реинвестировать в развитие производства и увеличение площадей виноградников.

Поручение должны исполнить до 15 декабря 2023 года.

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