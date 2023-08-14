«Белуга групп» выплатит дивиденды на первое полугодие 2023 года

Совет директоров «Белуга групп» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первых шести месяцев 2023 года. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 25 августа 2023 года, — говорится в сообщении.
Дивиденды будут выплачены из нераспределенной чистой прибыли компании. Инвесторы смогут получить по 320 рублей за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
красота, всегда верила в Белугу))) озолочусь