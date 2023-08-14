Аксаков: населению наплевать на курс доллара

Впервые с 23 марта 2022 года курс доллара перешагнул 101 рубль.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что жителей страны не интересует курс доллара. Об этом пишет портал Ura.ru.

Я за соотношением рубль-доллар слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства, — сказал Анатолий Аксаков.

Также он добавил, что никогда после Советского союза не наблюдал такого позитивного развития экономики.

Несмотря на то, что темпы роста маловаты, сейчас активно развивается машиностроение, приборостроение и электротехника.

Сегодня впервые с 23 марта 2022 года курс доллара поднялся выше 101 рубля, а евро в 10:03 мск стоил 110 рублей. Об этом сказано на сайте Московской биржи.