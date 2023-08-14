🔥 Готовитесь к вебинару, митапу, конференции? Клерк.Мероприятия созданы специально для вас

Разместить свой ивент легко — всего за 900 рублей вы можете самостоятельно добавить мероприятие в наш каталог.
Вас увидит вся многомиллионная аудитория «Клерка»!
Специально подготовили для вас наглядные успешные кейсы, в которых видна потенциальная прибыль от прошедших событий.
Например, онлайн-семинар, участие в котором стоило 7 900 руб., собрал 397 заявок!
Если вы проводите бесплатные мероприятия, то аудитория еще охотнее на него запишется.
Заполняете данные об ивенте, сохраняете, оплачиваете — и вуаля! Вы уже в Клерк.Меропритиях.
Каталог каждый день смотрят тысячи бухгалтеров со всей страны, так что собрать аудиторию сможете как на онлайн, так и на оффлайн встречу!
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