🔥 Готовитесь к вебинару, митапу, конференции? Клерк.Мероприятия созданы специально для вас

Собрать бухгалтеров, руководителей или предпринимателей в одном месте стало проще простого и главное — совсем не дорого! Клерк.Мероприятия созданы специально, чтобы анонсировать вебинары, курсы, конференции и любые другие мероприятия и получать больше участников.

Разместить свой ивент легко — всего за 900 рублей вы можете самостоятельно добавить мероприятие в наш каталог.

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Специально подготовили для вас наглядные успешные кейсы, в которых видна потенциальная прибыль от прошедших событий.

Например, онлайн-семинар, участие в котором стоило 7 900 руб., собрал 397 заявок!

Если вы проводите бесплатные мероприятия, то аудитория еще охотнее на него запишется.

Заполняете данные об ивенте, сохраняете, оплачиваете — и вуаля! Вы уже в Клерк.Меропритиях.

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