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Бухгалтеры

👊 Роструд: Бухгалтер – не Том Сойер, чтобы красить заборы

Работник должен выполнять те обязанности, которые прописаны в его должностной инструкции. Бухгалтер должен заниматься бухгалтерией, а не красить заборы.
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Такое разъяснение дает Роструд.

Ситуация такая: бухгалтера детского сада в рабочее время заставили несколько дней участвовать в субботнике. Женщина красила ворота и бордюры. А ее работа в это время простаивала, и меньше ее не становилось.

Роструд пояснил, что если покраска ворот не предусмотрена трудовым договором и должностной инструкцией, то требовать выполнение такой работы работодатель не вправе. Можно отказать от выполнения такой работы без каких-либо последствий.

А вам часто приходится выполнять несвойственную вашей должности работу?

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  • На чем зарабатывают бухгалтеры?

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Комментарии

4
  • Логотип id189457568
    id189457568 1 час назад

    Чай сам себя не допьёт, а баланс не сведётся...

  • Логотип bogdanovv
    bogdanovv 1 час назад

    куда клерк катится? каждая статья ни о чем, лишь зазвать на очередной семинар-вебинар-курсы... инфоцыганство

    • Логотип id189457568
      id189457568 42 минуты назад

      Ну так скажите как крупному СМИ, а Клерк это СМИ, зарабатывать деньги, а?

    • Логотип Astrasol
      Astrasol 31 минуту назад

      вы как вчера родились. вот справедливости ради - ресурс пытается заработать, чтобы иметь возможность работать и дальше, а учитывая, что это вообще единственный сейчас сайт, где бухгалтеры имеют возможность высказать свое мнение внутри проф.сообщества насчет зак-ва в сфере налогов (и не только) и "без купюр", как говорится. то только поощрять надо это их желание заработать. можете и потерпеть ради такого площадки эту рекламу. у вас совесть есть вообще? и потом, отвечать надо за слова "каждая" статья.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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