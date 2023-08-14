👊 Роструд: Бухгалтер – не Том Сойер, чтобы красить заборы

Работник должен выполнять те обязанности, которые прописаны в его должностной инструкции. Бухгалтер должен заниматься бухгалтерией, а не красить заборы.

Такое разъяснение дает Роструд.

Ситуация такая: бухгалтера детского сада в рабочее время заставили несколько дней участвовать в субботнике. Женщина красила ворота и бордюры. А ее работа в это время простаивала, и меньше ее не становилось.

Роструд пояснил, что если покраска ворот не предусмотрена трудовым договором и должностной инструкцией, то требовать выполнение такой работы работодатель не вправе. Можно отказать от выполнения такой работы без каких-либо последствий.

А вам часто приходится выполнять несвойственную вашей должности работу?

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