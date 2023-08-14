👊 Роструд: Бухгалтер – не Том Сойер, чтобы красить заборы

Такое разъяснение дает Роструд.
Ситуация такая: бухгалтера детского сада в рабочее время заставили несколько дней участвовать в субботнике. Женщина красила ворота и бордюры. А ее работа в это время простаивала, и меньше ее не становилось.
Роструд пояснил, что если покраска ворот не предусмотрена трудовым договором и должностной инструкцией, то требовать выполнение такой работы работодатель не вправе. Можно отказать от выполнения такой работы без каких-либо последствий.
А вам часто приходится выполнять несвойственную вашей должности работу?
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Комментарии4
Чай сам себя не допьёт, а баланс не сведётся...
куда клерк катится? каждая статья ни о чем, лишь зазвать на очередной семинар-вебинар-курсы... инфоцыганство
Ну так скажите как крупному СМИ, а Клерк это СМИ, зарабатывать деньги, а?
вы как вчера родились. вот справедливости ради - ресурс пытается заработать, чтобы иметь возможность работать и дальше, а учитывая, что это вообще единственный сейчас сайт, где бухгалтеры имеют возможность высказать свое мнение внутри проф.сообщества насчет зак-ва в сфере налогов (и не только) и "без купюр", как говорится. то только поощрять надо это их желание заработать. можете и потерпеть ради такого площадки эту рекламу. у вас совесть есть вообще? и потом, отвечать надо за слова "каждая" статья.