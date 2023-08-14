Можно ли отказаться от повышения арендной платы

Недостаточно иметь в договоре аренды пункт об одностороннем повышении цены. Чтобы законно увеличить арендную плату, необходимо прописать и закрепить порядок увеличения, в том числе оформление уведомления, его срок и так далее.

Арендатор может выиграть в суде, если будет использовать следующие контраргументы:

не прописаны четко порядок и основания увеличения цены;

в договоре вовсе отсутствует такое условие;

не соблюден порядок уведомления;

цена повышается более одного раза в год.

Кроме этого, в типовых договорах аренды существует ещё масса нюансов, которые может выгодно использовать любая из сторон.

Если соглашением предусмотрено, что порядок оплаты остается неизменным, то есть тем самым исключается изменение стоимости аренды, то вы также можете отказаться. В случае несогласия напишите отказ в письменном виде и укажите в нем, что вы не согласны и приведите основания для отказа, пропишите какие, по вашему мнению, были допущены нарушения. Например, отказ от снижение арендной платы в связи с недостатками в объекте аренды, которые препятствуют нормальному пользованию объектом.

В судебном решении по Постановлению ФАС Дальневосточного округа от 02.08.2010 № Ф03-5292/2010 по делу № А59-6902/2009 было указано на то, что хотя возможность одностороннего изменения была предусмотрена в договоре, но не было указано, в каком порядке должно быть оформлено такое изменение.