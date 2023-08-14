О предстоящей проверке из трудовой инспекции сообщат через Госуслуги

Предупрежден — значит вооружен. Сможете заранее подготовиться к проверке. Правда, уведомлять будут всего за сутки до прихода.

Уведомление о том, что компании или ИП предстоит проверка, может быть направлено по почте, на электронную почту, либо вручено в руки.

А если организация и ее руководитель имеют подтвержденную учетную запись на Госуслугах, то письмо «счастья» отправят в личный кабинет на портале. Не забудьте подключить напоминание о входящих сообщениях!

Сроки уведомления: плановая поверка — уведомление за 24 часа;

внеплановая проверка — уведомление за 24 часа;

профилактический визит — уведомление за 5 рабочих дней;

рейдовый осмотр, инспекционный визит и документарная проверка — 0 часов и 0 минут.

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