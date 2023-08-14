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Стандартный вычет

Мужчина может получить вычет по НДФЛ за ребенка от женщины, на которой он не женился

Если сотрудник не состоит в браке с матерью своего ребенка и не живет вместе с ними, он все равно может получать стандартный налоговый вычет по НДФЛ (если платит алименты).
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Такое разъяснение дает Минфин в письме от 31.07.2023 № 03-04-05/71469.

Вычет положен родителям, супругам родителей на ребенка в возрасте до 18 лет студента-очника до 24 лет, который находится на обеспечении родителя.

Отсутствие зарегистрированного брака между родителями, на обеспечении которых находится ребенок, не препятствует получению стандартного вычета.

Для оформления вычета мужчина (отец, но не муж) при условии выплаты алиментов должен предоставить заявление и свидетельство о рождении ребенка.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип nlukina
    nlukina
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