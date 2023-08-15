Для подачи заявления на освобождение от фиксированных взносов у ИП будет три года

Минфин разработал проект с масштабными поправками в НК РФ.
Подать заявление можно будет в срок не позднее 3 лет с даты возникновения права на освобождение от уплаты фиксированных взносов.
Кстати, недавно расширили перечень оснований для освобождения ИП от взносов.
Смотрите в нашей таблице, в каких случаях и на каком основании можно не платить взносы.
Основание
Период
Пункт 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Военная служба по призыву
Пункт 3 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет
Пункт 5 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности
Пункт 6 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Периода ухода за инвалидом 1 группы, 80-летним пенсионером
Пункт 7 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Период проживания супругов военных в местности, где они не могли работать
Пункт 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Период проживания за границей супругов дипломатов
Пункт 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Период пребывания в добровольческом формировании во время мобилизации, военного положения и в военное время
Период прохождения военной службы по контракту
Период приостановки статуса адвоката
О других (уже принятых) поправках по фиксированным взносам мы рассказывали в разборе.
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