Для подачи заявления на освобождение от фиксированных взносов у ИП будет три года

В ряде случаев ИП могут не платить фиксированные взносы. Но эта льгота дается в заявительном порядке. Сейчас срок подачи заявления не оговорен. Это исправят.

Минфин разработал проект с масштабными поправками в НК РФ.

Подать заявление можно будет в срок не позднее 3 лет с даты возникновения права на освобождение от уплаты фиксированных взносов.

Кстати, недавно расширили перечень оснований для освобождения ИП от взносов.

Смотрите в нашей таблице, в каких случаях и на каком основании можно не платить взносы.

О других (уже принятых) поправках по фиксированным взносам мы рассказывали в разборе.