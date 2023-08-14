Участок под строительство можно учесть как основное средство, если компания планирует его использовать более 12 месяцев

Выбор счета, на котором нужно учитывать стоимость участка при строительстве зависит от того, как строительная компания собирается его использовать.

Чтобы компания могла признать участок основным средством, нужно, чтобы организация планировала использовать его более 1 года. Или дольше стандартного операционного цикла, если цикл превышает 12 месяцев (подп. «в» п. 4 ФСБУ 6/2020).

Для строительства обычный операционный цикл — это время от начала до конца стройки.

Когда организация покупает участок, чтобы построить объект для собственного использования, надо применять счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» и 01 «Основные средства».

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