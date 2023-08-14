Участок под строительство можно учесть как основное средство, если компания планирует его использовать более 12 месяцев

Чтобы компания могла признать участок основным средством, нужно, чтобы организация планировала использовать его более 1 года. Или дольше стандартного операционного цикла, если цикл превышает 12 месяцев (подп. «в» п. 4 ФСБУ 6/2020).
Для строительства обычный операционный цикл — это время от начала до конца стройки.
Когда организация покупает участок, чтобы построить объект для собственного использования, надо применять счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» и 01 «Основные средства».
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Комментарии2
Andrey Pavlovskiy
да ладно!? не может быть!? 🤣
А каким боком тут продолжительность строительства?