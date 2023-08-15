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Налоги, взносы, пошлины

В первом полугодии налоговая получила 21,7 трлн рублей

Налоговые поступления за шесть месяцев 2023 года выросли на 4%.
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За первое полугодие 2023 года налоговые поступления в бюджет составили 21,7 трлн рублей. Об этом сказано на сайте правительства.

Размер поступлений вырос на 4% или на 740 млрд рублей по сравнению с первыми шестью месяцами 2022 года.

У нас за полгода в целом в бюджетную систему поступило 21 трлн 700 млрд рублей. Это плюс 4%, в реальных цифрах — это более 740 млрд рублей, — сказал Даниил Егоров.

Ненефтегазовые доходы выросли на 7% и достигли 1 трлн рублей.

Также глава службы заявил, что на 12% больше собрали налога на добавленную стоимость, на 5% больше – налога на прибыль. А вот поступления от НДФЛ и страховых взносов увеличились на 11%.

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Комментарии

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