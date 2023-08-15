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Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес получил 215 млрд рублей с помощью поручительств

Спрос на гарантийные поручительства вырос у производственных предприятий, компаний из сферы услуг, логистики, торговли и сельского хозяйства.
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В первом полугодии 2023 года малые и средние предприятия привлекли свыше 215 млрд рублей под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО). Об этом говорится на сайте Корпорации МСП.

Поручительство при недостаточности залогового обеспечения – один из самых востребованных инструментов у бизнеса. Количество заемщиков выросло в 2 раза: только за первые 6 месяцев 2023 года поручительством воспользовались почти 12 тыс. предпринимателей, тогда как в 2022 году – 5,8 тыс., — сказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Больше всего средств под поручительства РГО получили производственные предприятия (44 млрд рублей), компании из сферы услуг (30 млрд рублей) и из области логистики и перевозок (14 млрд рублей).

Спрос на гарантийные поручительства вырос в торговле (69,8 млрд рублей), в строительстве (23 млрд рублей) и в сельском хозяйстве (33 млрд рублей).

Малым и средним предприятиям, у которых недостаточно собственного залогового обеспечения для предоставления банкам при кредитовании, доступны инструменты НГС. Речь идет, прежде всего, о «зонтичных» поручительствах и гарантиях РГО, — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Алесандр Исаевич.

По суммарному объему привлеченные средств с помощью поручительств РГО лидируют московские предприниматели, они получили больше 33,6 млрд рублей.

На втором месте – малый и средний бизнес из Свердловской области (почти 15,7 млрд рублей). На третьем – компании из Московской области (больше 13,3 млрд рублей).

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Комментарии

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