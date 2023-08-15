🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»🔥

Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция». Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott.

Хотите погрузиться в мир налогов и узнать все про ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизацию, отчетность и проверки? Приглашаем вас на «Клерк.Конференцию».

Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в 9.00 в отеле Marriott. Наша осенняя Конференция станет итоговым событием уходящего года — мы вспомним всё, что произошло в 2023 и обсудим, чего нам ждать в 2024.

На Клерк.Конференция можно встретиться с топовыми экспертами, задать наболевшие вопросы и обсудить ключевые вопросы с коллегами из мира финансов и бухгалтерии. Доступно и онлайн-участие.

Держим цену на участие к конференции до 31 августа, потом будем поднимать. Сейчас купить билет на офлайн конференцию можно всего за 2 500 ₽ с 1 сентября цена будет 3 500 ₽. На онлайн участие цена еще ниже — сейчас всего 1 тыс. рублей (в сентябре цена 1 500 тыс. рублей). Вы сможете смотрит трансляцию из любой точки мира на любом устройстве. Получите запись мероприятия после окончания трансляции. А также можете задавать вопросы в чат трансляции.