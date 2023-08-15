Сколько взносов платить тем, для кого единый тариф – совсем не единый

Расклад по процентам ФНС дала на своем сайте в разделе ответов на частые вопросы.
В частности, иностранные работники из некоторых стран подлежат отдельным видам обязательного социального страхования в соответствии с международными договорами.
Поэтому для такого случая ввели отдельные тарифы в процентах от общего тарифа:
на ОПС – 72,8%:
на ОМС – 18,3%;
на ОСС – 8,9%.
Кроме того, отдельный тариф ввели по фиксированным взносам ИП-бывших военных. Они должны платить только взносы на ОМС. Тариф такой – 19,8922% от совокупного размера.
Причем в этом году совокупный размер для ИП из новых регионов – меньше.
Смотрите в нашей таблице, сколько взносов за 2023 год должны уплатить ИП-военные пенсионеры.
Все, кроме новых регионов
Новые регионы
Совокупный размер фиксированных взносов
45 842
14 400
Взносы на ОМС
9 118,98
2 864,48
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