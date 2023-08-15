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Страховые взносы

Сколько взносов платить тем, для кого единый тариф – совсем не единый

С 2023 года тариф страховых взносов (ОПС + ОМС + ОСС) стал единым. Но в некоторых случаях надо высчитывать отдельные составляющие.
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Расклад по процентам ФНС дала на своем сайте в разделе ответов на частые вопросы.

В частности, иностранные работники из некоторых стран подлежат отдельным видам обязательного социального страхования в соответствии с международными договорами.

Поэтому для такого случая ввели отдельные тарифы в процентах от общего тарифа:

  • на ОПС – 72,8%:

  • на ОМС – 18,3%;

  • на ОСС – 8,9%.

Кроме того, отдельный тариф ввели по фиксированным взносам ИП-бывших военных. Они должны платить только взносы на ОМС. Тариф такой – 19,8922% от совокупного размера.

Причем в этом году совокупный размер для ИП из новых регионов – меньше.

Смотрите в нашей таблице, сколько взносов за 2023 год должны уплатить ИП-военные пенсионеры.

Все, кроме новых регионов

Новые регионы

Совокупный размер фиксированных взносов

45 842

14 400

Взносы на ОМС

9 118,98

2 864,48

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