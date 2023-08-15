Сколько взносов платить тем, для кого единый тариф – совсем не единый

С 2023 года тариф страховых взносов (ОПС + ОМС + ОСС) стал единым. Но в некоторых случаях надо высчитывать отдельные составляющие.

Расклад по процентам ФНС дала на своем сайте в разделе ответов на частые вопросы.

В частности, иностранные работники из некоторых стран подлежат отдельным видам обязательного социального страхования в соответствии с международными договорами.

Поэтому для такого случая ввели отдельные тарифы в процентах от общего тарифа:

на ОПС – 72,8%:

на ОМС – 18,3%;

на ОСС – 8,9%.

Кроме того, отдельный тариф ввели по фиксированным взносам ИП-бывших военных. Они должны платить только взносы на ОМС. Тариф такой – 19,8922% от совокупного размера.

Причем в этом году совокупный размер для ИП из новых регионов – меньше.

Смотрите в нашей таблице, сколько взносов за 2023 год должны уплатить ИП-военные пенсионеры.

Все, кроме новых регионов Новые регионы Совокупный размер фиксированных взносов 45 842 14 400 Взносы на ОМС 9 118,98 2 864,48

Хотите погрузиться в мир налогов и узнать все про ЕНП, взносы, поправки в НК, ФСБУ, оптимизацию, отчетность и проверки?

Приглашаем вас на налоговую конференцию «Клерк.Конф»12 сентября в Краснодар.

Вы встретитесь с топовыми экспертами, сможете задать наболевшие вопросы и обсудить ключевые вопросы с коллегами из мира финансов и бухгалтерии. Доступно и онлайн-участие.

До 31 августа можно купить билет по сниженной цене всего от 1 тыс. рублей.

Забронируйте свое участие уже сейчас!