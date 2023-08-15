В новых регионах появилась сеть налоговых

В новых регионах развернули сеть налоговых органов. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров премьер-министру Михаилу Мишустину во время встречи.

Сеть налоговых органов развернута во всех новых регионах. У нас открыто более 60 офисов: как управление, так и инспекции, где можно осуществить все юридически значимые действия, а также получить все необходимые услуги, — сказал Егоров.

С июля 2023 года предприниматели из новых регионов могут войти в реестр МСП, несмотря на показатели 2022 года. Для них доступны все меры государственной поддержки бизнеса.

Также в июле появилась специальная экономическая зона, которая позволит предприятиям быстро развить свой потенциал с меньшей налоговой нагрузкой.

В новых регионах начали работать все специальные налоговые режимы, внедрены исключения и послабления, необходимые во время переходного периода.