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УСН

❗ Уточнят применение повышенных ставок по УСН при уменьшении налоговой базы

Налоговая база по УСН считается нарастающим итогом и может как увеличиваться, так и уменьшаться. При этом если идет превышение лимитов дохода или численности, ставка увеличивается. Как применять повышенную ставку при снижении базы, пропишут в НК РФ.
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Проект с масштабными поправками в НК РФ опубликован на федеральном портале.

Сейчас так: если в каком-то квартале произошло превышение лимитов (доход стал от 150 до 20 млн, численность – от 100 до 130 человек), то повышенная ставка (8% или 20%) будет на часть суммы, рассчитанной как база за отчетный период минус база за период по квартал, предшествующий кварталу превышения.

А если база нарастающим меньше, чем было до квартала превышения?

В этом случае применяется старая обычная (не повышенная) ставка.

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Комментарии

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