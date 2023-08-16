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Экономика России

Минцифры планирует разрешить операторам повышать цены на связь выше инфляции

Операторам связи могут разрешить повышать тарифы ежегодно, при этом индексировать их выше уровня инфляции.
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Минцифры подготовило проект «Стратегии развития отрасли связи России до 2035 года». В нем ведомство предложило разрешить операторам повышать тарифы на связь выше уровня инфляции «на заданную регулирующими органами власти величину», пишут «Ведомости».

Операторы связи смогут повышать тарифы на связь выше инфляции, если они реинвестируют существенную часть получаемой дополнительной прибыли в значимые проекты развития сетей связи, освоение новых технологий, направленных на достижение целей стратегии.

Если проект стратегии утвердят, рост тарифов к концу года может превысить инфляцию на 5–10 процентных пунктов, считают эксперты.

Комментарии

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