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Маркетплейсы

Маркетплейсы могут освободить от ответственности за нарушения при продаже алкоголя онлайн

Депутаты готовят к внесению в Госдуму обновленный законопроект, разрешающий онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах.
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Парламентарии готовят к внесению в Госдуму в осеннюю сессию обновленный законопроект, который должен разрешить онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к администрации президента (АП).

По словам источника издания, перед внесением важного законопроекта, меняющего правила рынка и правила жизни, нужно оценить, что скажут об этом россияне. По его мнению, в целом инициативу воспримут позитивно, несмотря на необходимость в доработке некоторых моментов.

Напомним, в июне глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас уже направлял разработанный им после консультаций с отраслью аналогичный законопроект в правительство. Но после заключения Минфина он отозвал его. В заключении Минфина говорится, что ведомство поддержит инициативу концептуально, если будут обеспечены достаточный контроль за такой деятельностью, минимизация риска продажи алкоголя онлайн, а также соблюдение запретов и ограничений, установленных для продажи алкоголя в розницу.

Комментарии

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