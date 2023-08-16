МВД может получить доступ к гаджетам до разрешения суда

МВД разработало поправки в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с которыми любые передаваемые через интернет данные могут быть приравнены к информации, необходимой для следственных действий.

МВД сообщило о нехватке возможностей для исследования в режиме реального времени текстовой информации и сведений о месте выхода пользователя в интернет для раскрытия преступлений, пишет РБК.

В связи с этим ведомство предложило приравнять к информации, необходимой для следственных действий, любые передаваемые через интернет данные.

Согласно поправкам в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», МВД получит возможность изучать «информацию, в том числе содержащуюся в технологических системах ее передачи», включая интернет. Министерство пояснило, что широкое распространение получили преступления, совершаемые с использованием банковских карт, интернета, компьютерной техники и средств мобильной связи, преступники часто используют VPN-сервисы. Однако 71% уголовных дел приостановлены в связи с тем, что не удалось определить преступника.