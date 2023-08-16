🔥 «Клерк» зовет на масштабную бухгалтерскую конференцию 12 сентября

Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция». Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и в онлайн-трансляции.

Хотите погрузиться в мир налогов и узнать все про ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизацию, отчетность и проверки? Добро пожаловать на «Клерк.Конференцию»!

Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в 9.00 в отеле Marriott. Наша осенняя Конференция станет итоговым событием уходящего года — мы вспомним все, что произошло в 2023 и обсудим, чего нам ждать в 2024.

Встречайтесь с топовыми экспертами на «Клерк.Конференции», задавайте наболевшие вопросы и обсуждайте ключевые проблемы с коллегами из мира финансов и бухгалтерии.

Не можете приехать в Краснодар? Не беда – примите участие онлайн! Трансляция будет доступна из любой точки мира. Вы сможете задавать вопросы в чате, а после окончания трансляции получите запись.

До 31 августа держим цену на билеты, а потом будем ее поднимать.

Сейчас участие офлайн стоит 2 500 рублей, с 1 сентября будет 3 500 рублей.

Цена на онлайн еще демократичнее – 1 000 рублей. В сентябре уже будет 1 500 рублей.

Бронируйте свое участие в «Клерк.Конференции» уже сейчас!