Мосбиржа запускает программу поддержки ликвидности замещающих облигаций

Профессиональные участники торгов заключат с биржей договоры, чтобы поддержать стоимость ценных бумаг. Так у рынка появится ликвидность. Газпромбанк уже присоединился к программе.

16 августа 2023 года Московская биржа запустила открытую программу поддержки ликвидности замещающих облигаций. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Принять участие в качестве маркетмейкеров смогут любые профессиональные участники торгов.

Сейчас в обороте находится 31 выпуск замещающих облигаций, которые номинированы в долларах, евро, британских фунтах и швейцарских франках.

Их общий объем составляет 1,4 трлн рублей. Это около 6% от объема рынка корпоративных облигаций.

Доля розничных инвесторов во вторичных торгах замещающими облигациями составляет 61%, а доля вторичного рынка самих замещающих облигаций – 27% от всего рынка корпоративных облигаций по итогам первого полугодия 2023 года, — говорится в сообщении.

Участникам программы маркетмейкинга доступны 29 выпусков.

Газпромбанк станет первым участником торгов, который начал поддерживать котировки в качестве маркетмейкера.

В рамках маркетмейкинга профессиональные участники торгов заключают с биржей договор о поддержании уровня цен торгуемых активов. Это нужно, чтобы появилась ликвидность – возможность быстро продать ценные бумаги по цене, близкой к рыночной.