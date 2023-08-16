Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Инвестиции

Мосбиржа запускает программу поддержки ликвидности замещающих облигаций

Профессиональные участники торгов заключат с биржей договоры, чтобы поддержать стоимость ценных бумаг. Так у рынка появится ликвидность. Газпромбанк уже присоединился к программе.
13

16 августа 2023 года Московская биржа запустила открытую программу поддержки ликвидности замещающих облигаций. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Принять участие в качестве маркетмейкеров смогут любые профессиональные участники торгов.

Сейчас в обороте находится 31 выпуск замещающих облигаций, которые номинированы в долларах, евро, британских фунтах и швейцарских франках.

Их общий объем составляет 1,4 трлн рублей. Это около 6% от объема рынка корпоративных облигаций.

Доля розничных инвесторов во вторичных торгах замещающими облигациями составляет 61%, а доля вторичного рынка самих замещающих облигаций – 27% от всего рынка корпоративных облигаций по итогам первого полугодия 2023 года, — говорится в сообщении.

Участникам программы маркетмейкинга доступны 29 выпусков.

Газпромбанк станет первым участником торгов, который начал поддерживать котировки в качестве маркетмейкера.

В рамках маркетмейкинга профессиональные участники торгов заключают с биржей договор о поддержании уровня цен торгуемых активов. Это нужно, чтобы появилась ликвидность – возможность быстро продать ценные бумаги по цене, близкой к рыночной.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Мы подготовили подборку с вакансиями дня! Выбирайте лучшую работу

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    12
    Логотип buhgalterrf_ved
    buhgalterrf_ved
    НДС

    Внешнеэкономическая деятельность с Казахстаном. Как найти поставщика, проверить контрагента, про НДС и проводки

    Как выстроить эффективное взаимодействие с казахскими партнерами, на что обратить внимание и где можно получить преференции государства при взаимодействии с казахским бизнесом рассмотрим в статье.

    Внешнеэкономическая деятельность с Казахстаном. Как найти поставщика, проверить контрагента, про НДС и проводки
    24
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»

    Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция», которое пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и онлайн.

    🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»
    86
    Логотип LIFE PAY
    LIFE PAY
    Проверки ККТ

    Кассовые проверки 2024: что изменится в развитии системы налогового контроля

    Благодаря онлайн-кассам информация о выручке быстро доходит до налоговой и упрощает контроль. С 2024 года полномочия ФНС по проверке ККТ планируется расширить, поэтому бизнесу лучше заранее подготовиться к возможным изменениям и проверкам.

    Кассовые проверки 2024: что изменится в развитии системы налогового контроля
    143
    Логотип nlukina
    nlukina
    Больничные

    Скучали по изменениям? Правительство изменило правила расчета больничных пособий

    Правительство внесло поправки в правила исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Что изменится с 19 августа?

    Скучали по изменениям? Правительство изменило правила расчета больничных пособий
    403
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Маркировка товаров

    Как работать с маркировкой товаров в 1С. Для чего нужна программа?

    Маркировка — это специальный код, который находится на товаре. По нему можно сориентироваться, кто произвёл товар, когда, как он называется. Каждый год в перечень обязательной маркировки вносятся новые группа товаров. 1С не осталась в стороне и разработала программные решения для помощи продавцам и производителям.

    Как работать с маркировкой товаров в 1С. Для чего нужна программа?
    48
    Логотип КСК ГРУПП
    КСК ГРУПП
    Банкротство юридических лиц

    Компания «Стуломпостолу» на грани банкротства

    Мебельная компания «Стуломпостолу» из Уфы может обанкротиться. Рассмотрение дела о несостоятельности предприятия должно начаться в октябре 2023 года в арбитражном суде Башкирии.

    49
    Логотип Qugo
    Qugo
    Самозанятые

    Бизнес сможет обмениваться электронными документами с самозанятыми через приложение «Мой налог»

    ФНС планирует расширить функционал приложения «Мой налог», чтобы исполнитель мог сформировать и направить заказчику полный пакет документов в электронной форме. Разберем подробнее, какие документы включаются в электронный документооборот с самозанятым, в чем суть изменений, и как они повлияют на отношения, сложившиеся между бизнесом и исполнителями.

    Бизнес сможет обмениваться электронными документами с самозанятыми через приложение «Мой налог»
    74
    Читать еще