🎓 Вебинар: Как снизить налоговый штраф. Уже сегодня в 11:00 мск

У каждого налогоплательщика есть возможность снизить штраф, который выписали налоговики, минимум в два раза. При этом перечень смягчающих обстоятельств в НК является открытым (ст. 112 НК РФ). Что делать и какие обстоятельства реально помогут снизить налоговый штраф расскажут налоговые юристы.
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