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РСВ

❗❗❗ Будет новая форма РСВ

Из-за недавних поправок в НК РФ изменят форму РСВ.
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Проект опубликован на федеральном портале.

Дело в том, что по международным договорам зарплата некоторых иностранных работников облагается только некоторыми видами страхования. Например, зарплата граждан Китая не облагается взносами на ОПС.

Поэтому недавно приняли закон, который ввел отдельные тарифы по разным видам страхования для таких случаев. Это отразят в РСВ.

В частности, изменится раздел 1. Там будет страница с разбивкой по видам страхования.

Добавят подраздел 4 и приложение 5, где будут отражаться сведения о сумме выплат и начисленных взносах на ОПС, ОМС, ОСС.

Также введут новые коды тарифов и категории застрахованных лиц.

Коды тарифов:

  • 27 – промышленные кластеры;

  • 28 – участники СЭЗ в новых регионах.

Коды категорий:

  • ПРОМ – сотрудники из промышленных кластеров;

  • НТ – сотрудники участников СЭЗ в новых регионах.

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