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Учет в строительстве

Если у стройкомпании нет права вести бухучет упрощенно, то она обязана применять ПБУ 2/2008

В каких случаях можно изменить способ учета выручки, если есть незакрытые договоры строительного подряда.
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Учетная политика предприятия — это обязательный документ, который должен быть в каждой организации. Он регламентирует ведение учета, особенности отражения операций на счетах и способ начисления выручки.

Организация должна внести изменения в учетную политику в трех случаях:

  • изменилось законодательство по бухучету;

  • компания разработала новые способы ведения бухучета;

  • компания провела реорганизацию и изменились виды деятельности.

Чтобы разработать новый способ ведения бухучета по долгосрочным договорам подряда, компания должна учесть, что способы учета выручки по таким договорам устанавливает ПБУ 2/2008. Варианта с равномерным распределением выручки в нем нет. Кроме этого следует учесть, что не применять этот стандарт могут лишь компании, которые вправе использовать упрощенные способы ведения бухучета, включая упрощенную бухотчетность (п. 2.1 ПБУ 2/2008).

Таким образом, если компания не относится к тем, кто вправе вести бухучет упрощенно, то она обязана применять положения ПБУ 2/2008.

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Комментарии

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