Если у стройкомпании нет права вести бухучет упрощенно, то она обязана применять ПБУ 2/2008

В каких случаях можно изменить способ учета выручки, если есть незакрытые договоры строительного подряда.

Учетная политика предприятия — это обязательный документ, который должен быть в каждой организации. Он регламентирует ведение учета, особенности отражения операций на счетах и способ начисления выручки.

Организация должна внести изменения в учетную политику в трех случаях:

изменилось законодательство по бухучету;

компания разработала новые способы ведения бухучета;

компания провела реорганизацию и изменились виды деятельности.

Чтобы разработать новый способ ведения бухучета по долгосрочным договорам подряда, компания должна учесть, что способы учета выручки по таким договорам устанавливает ПБУ 2/2008. Варианта с равномерным распределением выручки в нем нет. Кроме этого следует учесть, что не применять этот стандарт могут лишь компании, которые вправе использовать упрощенные способы ведения бухучета, включая упрощенную бухотчетность (п. 2.1 ПБУ 2/2008).

Таким образом, если компания не относится к тем, кто вправе вести бухучет упрощенно, то она обязана применять положения ПБУ 2/2008.

Предлагаем вам пройти курс повышения квалификации «Учет в строительстве».

На курсе узнаете:

✔ Как правильно вести бухгалтерский учет в строительных компаниях.

✔ Применять в строительстве новые ФСБУ.

Выдадим удостоверение на 120 ак. часов и внесем в ФИС ФРДО.,

После курса станете бухгалтером-профи в строительной сфере! Записывайтесь на курс.

Смотрите бесплатный урок