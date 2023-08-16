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Списание кредиторской задолженности

В России предлагают ввести кредитную амнистию для семей с детьми

С такой инициативой в адрес премьер-министра Михаила Мишустина выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
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Как следует из обращения депутата, к 1 мая 2023 года задолженность россиян перед банками достигла уже 30,22 трлн рублей пишет «Российская газет».

По мнению Лантратовой, для семей с детьми следует принять дополнительные меры господдержки.

«В этой связи с целью ослабления долгового бремени представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми», — считает депутат.

Как пояснила Лантратова, амнистия предполагает установление права на единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим причинам, например при ликвидации организации, в которой работал заемщик. Депутат предложила, чтобы правительство само определяло перечень обстоятельств, по которым будут положены такие льготы.

Комментарии

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