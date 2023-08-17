Путин решил пока что не ужесточать валютный контроль

Главная причина падения рубля – мягкая денежная политика Центробанка. Требование о продаже экспортерами валютной выручки не решит эту проблему.

Президент Владимир Путин договорился с правительством и председателем Центробанка о том, что не нужно устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки. Об этом пишут «Ведомости».

По мнению участников встречи, усиление валютного контроля – это крайняя мера, которая может повлиять на курс рубля только временно.

Основная причина снижения курса рубля – мягкая денежная политика Центробанка, которая привела к избыточному увеличению денежной массы (М2).

На рост М2 оказало влияние ускоренное кредитование, в основном, корпоративного сегмента.

В июле 2023 года денежная масса выросла до 88,1 трлн рублей. Это на 25% больше, чем годом ранее.

Портфель корпоративных кредитов увеличился на 11% или на 5,8 трлн рублей.

Кроме мониторинга за продажей валютной выручки теперь будут следить и за ростом кредитования. ЦБ разработает механизмы сдерживания.

На сегодня нет критической ситуации, чтобы обязывать экспортеров продавать всё подчистую. Они встраиваются в новые цепочки хозяйственных связей, осваивают новые рынки, работают с новыми партнерами, — сказал «Известиям» заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов.

Крупнейшие экспортеры и без требований продают даже больше 80% валютной выручки. Представитель «Мечела» заявил, что компания продает 99% экспортной выручки.