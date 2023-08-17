⚡️ Приглашаем на самое масштабное мероприятие осени: Клерк.Конференцию

Приглашаем принять участие в главном осеннем профессиональном событии для бухгалтеров «Клерк.Конференция». Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и в онлайн-трансляции.

Разберем самые важные бухгалтерские темы: ЕНС, ФСБУ и отчетность за 2023-2024 год!

Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в 9.00 в отеле Marriott. Наша осенняя Конференция станет итоговым событием уходящего года — мы вспомним все, что произошло в 2023 и обсудим, чего нам ждать в 2024.

Записаться на конференцию

Не можете приехать в Краснодар? Не беда – примите участие онлайн! Трансляция будет доступна из любой точки мира. Вы сможете задавать вопросы в чате, а после окончания трансляции получите запись.

До 31 августа держим цену на билеты, а потом будем ее поднимать:

сейчас участие офлайн стоит 2 500 рублей,

с 1 сентября будет 3 500 рублей.

Цена на онлайн еще демократичнее — 1 000 рублей. В сентябре уже будет 1 500 рублей.

Бронируйте свое участие в Клерк.Конференции уже сейчас!