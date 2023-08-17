⚡️ Приглашаем на самое масштабное мероприятие осени: Клерк.Конференцию

Разберем самые важные бухгалтерские темы: ЕНС, ФСБУ и отчетность за 2023-2024 год!
Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в 9.00 в отеле Marriott. Наша осенняя Конференция станет итоговым событием уходящего года — мы вспомним все, что произошло в 2023 и обсудим, чего нам ждать в 2024.
Не можете приехать в Краснодар? Не беда – примите участие онлайн! Трансляция будет доступна из любой точки мира. Вы сможете задавать вопросы в чате, а после окончания трансляции получите запись.
До 31 августа держим цену на билеты, а потом будем ее поднимать:
сейчас участие офлайн стоит 2 500 рублей,
с 1 сентября будет 3 500 рублей.
Цена на онлайн еще демократичнее — 1 000 рублей. В сентябре уже будет 1 500 рублей.
Бронируйте свое участие в Клерк.Конференции уже сейчас!
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