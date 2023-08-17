Расходы на обеды можно учесть, если питание предусмотрено в трудовом договоре

Минфин назвал условия, при которых питание работников можно учесть в расходах при расчете налогооблагамой базы по налогу на прибыль.

Во-первых, стоимость питания может быть учтена, если действующим законодательством предусмотрено специальное питание для отдельных категорий работников.

Во-вторых, обеспечение питанием предусмотрено в трудовом или коллективном договоре.

В-третьих, работодатель определяет сумму расходов на каждого работника и удерживает из нее НДФЛ.

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