Wildberries собирается выйти на рынок Китая

Компания начала вести переговоры с китайскими партнерами и подала заявку на регистрацию товарного знака в Китае.

Маркетплейс Wildberries изучает варианты выхода на китайский рынок и уже ведет переговоры с потенциальными партнерами. Об этом пишет «ТАСС».

У компании есть планы по выходу на рынок Китая. Уже начались переговоры с потенциальными партнерами, — сказал собеседник издания.

Компания Wildberries еще в 2021 году подала заявку на регистрацию товарного знака в Китае.

В 2022 году оборот онлайн-площадки вырос на 98% по сравнению с 2021 годом. Он составил 1,669 трлн рублей.

Wildberries работает в России, Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии, Узбекистане, Израиле и Азербайджане.