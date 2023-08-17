Заявки на вступление в налоговый мониторинг принимаются до 1 сентября

ФНС ждет, что на налоговый мониторинг перейдут около 150 компаний.

До 1 сентября 2023 года компании могут подать заявление на вступление в режим налогового мониторинга, который будет применяться с 2024 года. Об этом сказано на сайте ФНС.

Вместе с заявлением нужно предоставить:

регламент информационного взаимодействия;

информацию об организациях и физических лицах, которые прямо или косвенно участвуют в компании (доля такого участия должна составлять более 25%);

учетную политику для целей налогообложения организации;

информацию об организации системы внутреннего контроля, контрольных процедур и оценку уровня СВК компании.

До 1 ноября 2023 года налоговая рассмотрит заявки и примет решение о проведении налогового мониторинга или об отказе.

Отказать могут в случае, если компания не предоставила нужные документы и не соответствует условиям из п. 3 ст. 105.26 НК.

Ожидаем, что со следующего года к налоговому мониторингу присоединится около 150 компаний. Общее число участников приблизится в 600. До 2030 года о планах перейти на расширенное информационное взаимодействие с налоговым органом заявили еще 300 представителей крупного и среднего бизнеса, — сказала начальник управления налогового мониторинга ФНС Марина Крашенинникова.

Чтобы вступить в налоговый мониторинг у компании должна быть общая сумма налогов более 100 млн рублей, а выручка и стоимость чистых активов – 1 млрд рублей.

Суммовым критериям могут не соответствовать участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и компании из промышленных кластеров, которые заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК).

Согласно СЗПК, участники должны вступить в налоговый мониторинг в течение трех лет с момента заключения соглашения.