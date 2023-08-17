Билет на электричку можно активировать с помощью NFC

Теперь достаточно приложить телефон к турникету, чтобы пройти на платформу.

В приложении «РЖД пассажирам» появилась функция с активацией билетов на электрички ЦППК и МТППК с помощью NFC. Об этом пишет «ТАСС».

Активировать билет и пройти через турникеты к электричкам ЦППК и МТППК теперь можно с помощью NFC, просто приложив телефон к турникету или валидатору, без необходимости считывать штрих-код камерой (для Android), — сказано в сообщении холдинга «РЖД».

Пользователи также могут следить за прибытием и оправлением поездов дальнего следования в разделе «онлайн-табло».

При оформлении проездных документов гражданам Белоруссии разрешили использовать латиницу в качестве основного языка.

По итогам первых шести месяцев 2023 года пассажиры купили больше 30% билетов в мобильном приложении. Через интернет всего покупают больше 76% билетов.