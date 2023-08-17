❗ При закрытии ИП можно уменьшить налог по УСН на взносы 1%

В общем случае уменьшать налог по УСН за текущий год на взносы ИП в размере 1% за этот же год – нельзя. Но если ИП закрывает бизнес, то можно.

Разъяснение ФНС дает в своем Telegram-чате.

Сейчас можно уменьшать налог только на взносы ИП, подлежащие уплате в текущем году, а взносы 1% подлежат уплате в следующем году.

Но если ИП «закрывается», то срок уплаты взносов 1% – не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета. А раз взносы подлежат уплате в текущем году, то их можно учесть при расчете налога за текущий год (независимо от факта их уплаты).

Что касается общего случая уменьшения налога по УСН за 2023 на уплаченные взносы 1% за 2023 год, то на этот вопрос ФНС скоро ответит. Бухгалтеры с нетерпением ждут.

ФНС готовятся разъяснения, которые будут доведены до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков в самое ближайшее время, пишет налоговая служба в своем чате.