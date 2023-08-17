Курс доллара понизился до 93,40 руб

Курс доллара снизился до 93,4000 рубля (96,7045 рубля на 17 августа).
Курс евро опустился до 101,6675 рубля (вчерашнее значение — 105,6591 рубля).
Курс юаня понижен до 12,7690 рубля.
Работа бухгалтера не такая захватывающая для кино, как например работа спасателя, врача или полицейского. Но, мы-то с вами знаем, что компании без хорошего бухгалтера не выжить, и самый крутой супергерой во время проверки — это главбух. Иногда об этом вспоминают и кинорежиссёры. Составили для вас подборку классных лент про бухгалтеров на выходные.
Программа для ЭВМ — это комбинация компьютерных инструкций и данных, позволяющая устройству выполнять функции и команды. Права на нее возникают в момент создания. Это значит, что программа охраняется авторским правом. Но тогда для чего ее регистрировать?
Продав свой товар, предприниматель получает выручку. Но одного этого показателя недостаточно, чтобы оценить эффективность бизнеса. Чтобы сделать выводы, нужно рассчитать маржинальную, валовую и чистую прибыль. Здесь обсудим, что такое валовая прибыль и рентабельность валовой прибыли, как они рассчитываются и какие выводы можно сделать с их помощью.
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Использование труда иностранцев, особенно в таких отраслях, как строительство, клининг и общепит, приобретает все большую популярность. Однако, для возможности легально осуществлять трудовую деятельность, иностранный гражданин должен иметь разрешительные документы. Таким документом может быть трудовой патент или разрешение на временное проживание.
Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что в правительство внесен законопроект, который помимо прочего позволит судебным приставам обжаловать сделки злостных алиментщиков.
Росреестр пересчитал по пальцам всех, кто хочет жить в новеньких квартирах Москвы, и оказалось, что 2023 год не просто жирный для застройщиков, но и рекордный даже относительно 2021 года. Спасибо Новой Москве или так называемому ТИНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа), хотя не только он спонсирует людей новыми кредитными обязательствами.
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