Правительство будет продвигать отечественные маркетплейсы на зарубежные рынки

Власти поддержат электронные площадки, а также представителей малого и среднего бизнеса, который торгует на них.

Владимир Путин поручил правительству подготовить меры продвижения российских электронных торговых площадок и маркетплейсов за рубежом. Об этом сказано на сайте Кремля.

Принять дополнительные меры, направленные... на продвижение отечественных электронных торговых площадок на зарубежных рынках, — говорится в сообщении.

Также президент призвал поддержать продажу российских товаров малого и среднего бизнеса, который торгует на электронных площадках. В том числе и на зарубежных маркетплейсах.

Кабмин должен исполнить поручения до 1 декабря 2023 года.

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