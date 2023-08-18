За месяц электронную подпись через личный кабинет оформили 47 тысяч юрлиц и ИП

47 тыс. руководителей юрлиц и ИП в июле перевыпустили КЭП в личных кабинетах без посещения налоговых инспекций.

В июне дистанционно было выпущено 43 тыс. подписей.

Перевыпустить квалифицированную электронную подпись в личных кабинетах могут владельцы КЭП, ранее получившие ее в удостоверяющем центре ФНС или у его доверенных лиц.

В личном кабинете юрлица заявление на перевыпуск КЭП можно подать в разделе «Заявления.Запросы» – «Электронная подпись (КЭП)», в личном кабинете ИП - в разделе «Услуги.Сервисы» – «Перевыпуск сертификата ЭП».

Чтобы получить КЭП впервые, надо лично явиться в налоговую инспекцию либо в офис обслуживания доверенного лица УЦ ФНС.

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