За месяц электронную подпись через личный кабинет оформили 47 тысяч юрлиц и ИП

В июне дистанционно было выпущено 43 тыс. подписей.
Перевыпустить квалифицированную электронную подпись в личных кабинетах могут владельцы КЭП, ранее получившие ее в удостоверяющем центре ФНС или у его доверенных лиц.
В личном кабинете юрлица заявление на перевыпуск КЭП можно подать в разделе «Заявления.Запросы» – «Электронная подпись (КЭП)», в личном кабинете ИП - в разделе «Услуги.Сервисы» – «Перевыпуск сертификата ЭП».
Чтобы получить КЭП впервые, надо лично явиться в налоговую инспекцию либо в офис обслуживания доверенного лица УЦ ФНС.
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