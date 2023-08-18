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Трудовое право

Совместителю, уволенному с основного места по сокращению, не положено выходное пособие

Чтобы получить выходное пособие за второй месяц после сокращения, надо нигде не работать. Если сотрудник где-то уже работает, пособие ему не дадут.
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Роструд рассмотрел такую ситуацию: сотрудник уволен по сокращению. Но на тот момент он еще работал у другого работодателя по совместительству. После увольнения с основной работы он продолжил ту вторую работу.

Для получения пособия за второй месяц работнику необходимо представить заявление и трудовую книжку, подтверждающую отсутствие записи о его трудоустройстве.

Если работник уволен по сокращению штата с основной работы, но продолжает работать по внешнему совместительству в течение второго месяца со дня увольнения, то выходное пособие за второй месяц ему не положено делает вывод Роструд в письме от 21.07.2023 № ПГ/15192-6-1.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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