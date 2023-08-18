Авиакомпаниям могут запретить продавать дополнительные услуги на субсидируемых рейсах

Минтранс скорректирует тарифы таким образом, чтобы перевозчики не смогли навязывать пассажирам дополнительные услуги.

Российские авиакомпаниям хотят запретить продажу дополнительных услуг на внутренних рейсах, которые субсидирует государство. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на профильную Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Минтранс предлагает скорректировать определение спецтарифа на перевозку таким образом, чтобы в него включались все дополнительные сборы и платы.

Сейчас тариф субсидируемых рейсов включает в себя только стоимость перелета, без учета сборов. А цены на допуслуги авиакомпании назначают самостоятельно.

Представители отрасли считают, что из-за нововведений они не смогут продавать пассажирам никаких дополнительных услуг. Например, страховку, возможность выбора места в салоне, оплату багажа, питания.

В Минтрансе рассказали, что новые правила будут приняты, чтобы предотвратить навязывание услуг. При этом с продажей дополнительных важных сервисов проблем не будет.