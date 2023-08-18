Минфин: 99% алкоголя продается онлайн без лицензий

Около 99% нелегальных онлайн-продаж осуществляют продавцы без соответствующей лицензии. Больше половина напитков – фальсификат. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные НИФИ Минфина.

Сейчас закон запрещает продавать алкоголь онлайн. Однако этим занимаются продавцы без лицензий, у которых больше половины товара фальсифицирована.

Лишь 0,6 процента от объема нелегальных интернет-продаж алкоголя в России приходится на игроков, у которых в принципе есть лицензия на торговлю алкоголем, — ритейл. При этом большинство продаж осуществляется через сайты продавцов без лицензий, их объем составляет 16,2 миллиарда рублей ежегодно при общей оценке теневого рынка в 30 миллиардов рублей, — сказано в документах Минфина.

В интернете есть больше 2 тыс. сайтов по продаже алкоголя с доставкой, их посещает 8,9 млн пользователей в месяц. Средний чек такой покупки составляет 5 тыс. рублей.

Онлайн-продавцы не контролируют качество алкоголя. По результатам анализов, более 50% продукции – фальсификат.

Власти собираются пересмотреть ситуацию с нелегальными онлайн-продажами. Через пять лет бюджет может недополучить 253,7 млрд рублей. А ущерб легального бизнеса составит 250 млрд рублей.