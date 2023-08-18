Запись о старой работе по совместительству может внести новый работодатель

Если вы работали по совместительству без записи в трудовой книжке и уже уволились оттуда, внести запись еще не поздно.

Разъяснение дает Минтруд в письме от 11.07.2023 № 14-6/ООГ-4614.

Порядок заполнения трудовых книжек регулируется приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н.

Там сказано, что запись о работе по совместительству производится по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству.

Если работнику потребовалось внести запись о совместительстве, а никакого работодателя у него на этот момент нет, то для внесения такой записи надо обратиться к работодателю, у которого была работа по совместительству.

Записи о приеме на работу по совместительству, о переводе и об увольнении могут вноситься в трудовую книжку как в хронологическом порядке, так и блоками (одновременно о приеме и увольнении) уже после увольнения.