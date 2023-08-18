Россельхозбанк выпускает карты UnionPay без комиссии

До 31 декабря можно бесплатно получить карту китайской платежной системы UnionPay.

С 16 августа до 31 декабря 2023 года в Россельхозбанке действует акция: можно выпустить дебетовую карту платежной системы UnionPay бесплатно. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Для участия в акции нужно до 31 декабря оставить заявку на получение дебетовой карты UnionPay или кобейджинговой карты МИР-Union Pay. После чего получить карту в офисе РСХБ.

Банк предлагает бесплатный выпуск и обслуживание карты. Однако нужно в течение каждого расчетного периода проводить операции по счету.

В случае отсутствия расходной операции по счету Карты в течение первого и каждого последующего расчетного периода обслуживания — взимается комиссия в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый расчетный период обслуживания, — говорится в сообщении.

Акция распространяется на тарифные планы «Амурский тигр», «Персональный», «СВОЯ карта» и «Зарплатный РСХБ».

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Встреча пройдет в Краснодаре в отеле Marriott, но можно принять участие онлайн. Успейте взять билеты по сниженной цене до 31 августа.

Офлайн-участие за 2 500 рублей, а онлайн стоит всего 1 000 рублей.

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