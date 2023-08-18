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Банкротство юридических лиц

Как при банкротстве оформить платежку на налоговые платежи

Все налоги идут в виде ЕНП. При банкротстве средства из ЕНП распределяются автоматически с учетом очередности, установленной в законе о банкротстве.
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ФНС в письме от 02.08.2023 № КЧ-4-18/9909@ приводит сведения для оформления платежек банкротами.

Арбитражные управляющих должны соблюдать законодательство о банкротстве в части очередности исполнения обязательств по налогам и недопущения осуществления убыточной деятельности в банкротстве.

За этим идет автоматизированный контроль, предупреждает ФНС.

Реквизиты платежек смотрите здесь.

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Комментарии

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