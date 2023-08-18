Аналитики вычислили, на каком маркетплейсе средний чек больше 5 000 рублей

«Мегамаркет» опередил другие маркетплейсы по темпу развития в первые шесть месяцев 2023 года.

Первое место было завоевано маркетплейсом в категории продовольственных товаров, сообщает Российская газета.

По оценке INFOLine маркетплейс от «Сбера» увеличил продажи на 208%, продажи товаров массового спроса — почти на 93% по сравнению с показателями за аналогичный период 2022 года. Средний чек составил 5 545 рублей.

Такой успех был достигнут благодаря партнерству с «Самокатом».

Каждому бизнесу нужны бухгалтеры, понимающие специфику и нюансы, поэтому вести БУ и НУ для маркетплейсов должны подкованные в этой сфере специалисты. С каждым годом растет популярность маркетплейсов, а вслед за этим увеличивается число поставщиков. А для бухгалтеров увеличивается число потенциальных клиентов.

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