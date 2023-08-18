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Трудовое право

Утвердили выходные на 2024 год

Приняли постановление правительства о переносе выходных дней в 2024 году.
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Перенос такой:

  • с субботы 6 января на пятницу 10 мая;

  • с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря;

  • с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля;

  • с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля;

  • с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря.

Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Смотрите производственный календарь на 2023 год. Скачивайте его в удобном формате и применяйте в работе.

Также нерабочими будут дни:

  • с 23 по 25 февраля;

  • с 8 по 10 марта;

  • с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая;

  • 12 июня;

  • с 3 по 4 ноября;

  • с 29 по 31 декабря.

Первая масштабная Клерк.Конференция! 


Почувствуйте уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите ответы на все самые популярные бухгалтерские вопросы: ЕНС, ФСБУ, налоговые проверки и сдача отчетности 2023-2024 г. 


Мероприятие пройдет 12 сентября в Краснодаре, отель Marriott. Можно участвовать онлайн. 


Познакомьтесь с нами ближе и станьте частью «Клерк.Конференции»! 


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Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 39 минут назад

    Главный бухгалтер

    чёт с каждым годом всё раньше и раньше....

    Торопятся уйти?

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 37 минут назад

    Главный бухгалтер

    с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля;

    а вот такого ещё ни разу не было за всю историю переносов!

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