Утвердили выходные на 2024 год

Перенос такой:
с субботы 6 января на пятницу 10 мая;
с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря;
с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля;
с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля;
с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря.
Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.
Смотрите производственный календарь на 2023 год. Скачивайте его в удобном формате и применяйте в работе.
Также нерабочими будут дни:
с 23 по 25 февраля;
с 8 по 10 марта;
с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая;
12 июня;
с 3 по 4 ноября;
с 29 по 31 декабря.
Первая масштабная Клерк.Конференция! Почувствуйте уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите ответы на все самые популярные бухгалтерские вопросы: ЕНС, ФСБУ, налоговые проверки и сдача отчетности 2023-2024 г. Мероприятие пройдет 12 сентября в Краснодаре, отель Marriott. Можно участвовать онлайн. Познакомьтесь с нами ближе и станьте частью «Клерк.Конференции»!
Первая масштабная Клерк.Конференция!
Почувствуйте уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите ответы на все самые популярные бухгалтерские вопросы: ЕНС, ФСБУ, налоговые проверки и сдача отчетности 2023-2024 г.
Мероприятие пройдет 12 сентября в Краснодаре, отель Marriott. Можно участвовать онлайн.
Познакомьтесь с нами ближе и станьте частью «Клерк.Конференции»!
Комментарии2
Главный бухгалтер
чёт с каждым годом всё раньше и раньше....
Торопятся уйти?
Главный бухгалтер
а вот такого ещё ни разу не было за всю историю переносов!