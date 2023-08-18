В Трибуне обсуждают лучшие фильмы про бухгалтеров

Работа бухгалтера не такая захватывающая для кино, как например работа спасателя, врача или полицейского. Но, мы-то с вами знаем, что компании без хорошего бухгалтера не выжить, и самый крутой супергерой во время проверки — это главбух. Иногда об этом вспоминают и кинорежиссёры.
Составили для вас подборку классных лент про бухгалтеров на выходные —Пятничный демотиватор. 6 лучших фильмов и сериалов про бухгалтеров: что посмотреть на выходных.
Если вспомните еще какую-то киноленту, обязательно пишите в комментария!
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