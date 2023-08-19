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Маркетплейсы

Склад Wildberries в Электростали затопило из-за ливня

Сильный ливень повредил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали. Вода попала внутрь помещения на площадь около 500 кв. м. Wildberries будет компенсировать продавцам стоимость утраченного товара.
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Сильный ливень повредил крышу склада Wildberries в Электростали Московской области, вода попала внутрь помещения на площадь около 500 кв. м, об этом сообщает пресс-служба маркетплейса.

«На складе компании в Электростали сильный ливень повредил крышу, в результате чего вода попала внутрь на площадь порядка 500 кв. м (общая площадь склада – 250 тыс. кв. м). Сотрудники были незамедлительно эвакуированы из данной секции, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В данный момент идут восстановительные ремонтные работы. Сумма ущерба будет установлена в ходе инвентаризации, после чего продавцам компенсируют стоимость утраченного товара.

В субботу днем в столице в отдельных районах выпало свыше 40% месячной нормы осадков.

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Комментарии

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