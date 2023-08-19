🎓 Вебинар: Бухгалтер ИП: как упростить документооборот, учет и получать допдоход. Уже сегодня в 11:00 мск!

Ведение учета ИП трансформируется каждый день. И это связано не только с изменением законодательства, но и с появлением дополнительных сервисов для ИП. Именно поэтому бухгалтеру надо быть в курсе последних изменений и новшеств, ведь многие из них могут упростить и оптимизировать документооборот.

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