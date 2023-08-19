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Бухгалтерский учет

🎓 Вебинар: Бухгалтер ИП: как упростить документооборот, учет и получать допдоход. Уже сегодня в 11:00 мск!

Разберемся с особенностями и перспективами работы бухгалтера ИП.
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Ведение учета ИП трансформируется каждый день. И это связано не только с изменением законодательства, но и с появлением дополнительных сервисов для ИП. Именно поэтому бухгалтеру надо быть в курсе последних изменений и новшеств, ведь многие из них могут упростить и оптимизировать документооборот.

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На вебинаре Вы узнаете:

  • О перспективах бухгалтерского и налогового сопровождении у ИП.

  • Об оптимизации документооборота , как упростить себе жизнь.

  • О сервисах для ИП.

  • О дополнительном доходе для бухгалтеров у ИП.

    Ждем Вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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