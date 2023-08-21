🎓 Вебинар: Все важные изменения в работе с ЕНС. Топ-лектор Надежда Самкова. 24 августа в 11:00 мск

Недавно внесены изменения в НК РФ, меняющие порядок администрирования ЕНС и устанавливающие особенности уплаты НДФЛ. Разберемся во всех важных изменениях с одним из самых известных налоговых лекторов страны Надеждой Самковой.

Надежда Самкова —один из ведущих лекторов России по теме налогообложения, изменений в НК, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов, автор сотен публикаций в бухСМИ.

Поправки в НК РФ затронули последовательность списания средств с ЕНС в счет исполнения совокупной налоговой обязанности. А также у многих налогоплательщиков возникли вопросы по формированию сальдо ЕНС, а также что учесть во второй половине года.

Вебинар пройдет 24 августа в 11:00 мск.

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Что интересного разберем?

Изменения в порядке работы с ЕНС в середине года. Новые правила подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов. Вопросы по сальдо ЕНС. Как повлияли на работу бухгалтера поправки в НК по НДФЛ. Что нужно учесть бухгалтеру после выхода из отпуска: изменения законодательства, проверка документов и операций.

Ждем Вас на вебинаре 24 августа в 11:00 мск!