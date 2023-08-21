🎓 Вебинар: Все важные изменения в работе с ЕНС. Топ-лектор Надежда Самкова. 24 августа в 11:00 мск

Надежда Самкова —один из ведущих лекторов России по теме налогообложения, изменений в НК, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов, автор сотен публикаций в бухСМИ.
Поправки в НК РФ затронули последовательность списания средств с ЕНС в счет исполнения совокупной налоговой обязанности. А также у многих налогоплательщиков возникли вопросы по формированию сальдо ЕНС, а также что учесть во второй половине года.
Вебинар пройдет 24 августа в 11:00 мск.
Что интересного разберем?
Изменения в порядке работы с ЕНС в середине года.
Новые правила подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов.
Вопросы по сальдо ЕНС.
Как повлияли на работу бухгалтера поправки в НК по НДФЛ.
Что нужно учесть бухгалтеру после выхода из отпуска: изменения законодательства, проверка документов и операций.
Ждем Вас на вебинаре 24 августа в 11:00 мск!
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